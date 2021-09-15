Россия попросила созвать заседание ГА ООН для обсуждения правил пропуска в здание

Постпред РФ при ООН Василий Небензя запросил срочного заседания ГА ООН в четверг, 16 сентября, для обсуждения требований властей Нью-Йорка к делегатам Всемирной организации предоставлять доказательство вакцинации при входе в штаб-квартиру, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее письмо было разослано странам-членам ООН, генеральному секретарю и председателю сессии ГА ООН. В документе указано, что Россия решительно выступает против требования властей города пускать в зал Генассамблеи ООН только тех, кто предоставил доказательство прохождения вакцинации.

Накануне офис мэра Нью-Йорка направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду письмо с требованием, чтобы все сотрудники и делегаты, которые будут заходить в здание Генассамблеи ООН, предоставляли свидетельство о прохождении вакцинации от коронавируса.

Ранее в Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главной темой, как ожидается, станет нынешняя ситуация в Афганистане. Кроме того на повестке — вопросы социального равенства, пандемия и вакцинация, проблема работорговли, изменения климата, и другие. Мероприятие продлится с 14 по 30 сентября.