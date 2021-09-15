МИД Чехии не ответил на запрос посольства РФ о задержании россиянина Александра Франчетти

МИД Чехии пока не ответил на запрос посольства России в Праге об основании и причинах задержания в аэропорту Праги российского гражданина Александра Франчетти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии РФ Николая Брякина.

В свою очередь представитель Минюста Чехии Владимир Ржепка рассказал, что ведомство не получало документы от Следственного комитета РФ по делу о задержанном в Праге россиянине Александре Франчетти.

В Чехии 12 сентября задержали Александра Франчетти — гражданина России, активиста и участника так называемой «крымской весны»: событий 2014 года, когда полуостров вошел в состав России.

Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что россиянин был задержан на основании ордера на арест, который был выдан Украиной. Решением суда его отправили в пражскую тюрьму Панкрац. Там он ожидает решения чешских властей о своей дальнейшей судьбе — в частности, об экстрадиции. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить правовые основания действий Праги. Сам Франчетти назвал обвинения в свою сторону «шагом к фашизму».