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Премьер Чехии рассказал о здоровье госпитализированного президента

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Ondrej Deml/CTK Photo/Global Look Press

Здоровье президента Чехии Милоша Земана, который накануне был доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге, не вызывает опасений. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, сообщает ТАСС.

«Его состояние здоровья никогда не было таким, чтобы вызывать опасения. Их нет и сейчас. Он был госпитализирован после проведения консультаций с врачами», — сказал Бабиш, добавив, что спекуляции о том, что у президента проблемы со здоровьем, неуместны.

Согласно сообщениям чешских СМИ, Земан продолжит находиться в больнице как минимум до 17 сентября. По некоторым данным, пребывание чешского лидера в больнице связано с профилактическим обследованием.

О госпитализации президента Чехии стало известно во вторник, 14 сентября. 76-летний президент Чехии недавно переместился в инвалидное кресло из-за невропатии ног. Также у него слабый слух и пониженное артериальное давление.

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