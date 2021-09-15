Байден опроверг сообщения о том, что лидер КНР отказался от встречи с ним

Президент США Джо Байден опроверг сообщения о том, что лидер КНР Си Цзиньпин отказался от встречи с ним. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Financial Times выпустило материал, где утверждало, что Байден во время телефонного разговора предложил председателем КНР провести первый очный саммит, но получил отказ.

По данным издания, Си Цзиньпин смотивировал это тем, что ждет, чтобы США стали более доброжелательными по отношению к Китаю.

Ранее сообщалось, что генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, втайне звонил китайским коллегам для предотвращения войны. Генерал был уверен, что Трамп намерен развязать войну с КНР. По его разведданным, Пекин полагал, что США готовятся к атаке из-за напряженности, вызванной военными учениями в Южно-Китайском море.