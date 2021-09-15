США ограничат военную помощь Египту из-за нарушений прав человека в стране

США удержат часть суммы военной помощи для Египта из-за ситуации с правами человека в стране. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена выделит Египту лишь $170 млн из $300 млн. Оставшиеся $130 млн выдадут только после того, как власти страны начнут соблюдать некие условия в области прав человека.

Военная помощь будет иметь ограничения на использование — деньги можно будет тратить на борьбу с терроризмом, обеспечение безопасности границ и противодействие распространению оружия.

Ранее Пентагон объявил о предоставлении нового пакета военной помощи США Украине на сумму $60 млн. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что Байден подписал меморандум о выделении Украине помощи в размере $60 млн за счет средств Пентагона. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.