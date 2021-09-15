В США сообщили о возобновлении эвакуации афганцев после их вакцинации от кори

Представитель вашингтонской администрации заявил, что эвакуация в США афганцев не возобновится до завершения процесса их вакцинации от кори. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, эвакуация из страны, где власть захватил «Талибан (организация запрещена в России)», приостановлена из-за шести случаев заболевания корью. Отмечается, что афганцев прививают американские специалисты.

По предварительным данным, «вакцинация будет завершена к концу выходных».

После этого американцы выждут какое-то время, чтобы препарат начал действовать. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США определят, «как долго нужно будет изолировать» только что привитых.

На этой неделе сообщалось, что в Кабуле приземлился первый после вывода войск США международный коммерческий рейс. Коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в столичном аэропорту.