СМИ: «Хезболла» незаконно доставляет иранскую нефть в Ливан

Несмотря на угрозу возможных санкций США, «Хезболла» организовала перевозку 80 нефтяными танкерами дизельного топлива из Ирана. По информации Arab News, они должны прибыть в Ливан через Сирию 16 сентября.

Танкеры разгружаются в 67 км к северо-востоку от Бейрута. Этот шаг, по словам представителей «Хезболлы», должен был помочь облегчить острую нехватку топлива в Ливане, которая парализовала страну на несколько недель.

Раймонд Гаджар, временно исполняющий обязанности министра энергетики Ливана, сказал, что он «не получал никаких запросов об одобрении импорта топлива» от «Хезболлы».

Доставка будет нарушением санкций США, введенных против Тегерана после того, как бывший президент США Дональд Трамп отказался от ядерной сделки между Ираном и другими мировыми державами три года назад. Шаг «Хезболлы» также может подвергнуть Ливан аналогичным санкциям США.

По информации издания, прибытие дизельных танкеров в Ливан покажет уязвимость государства в отношении нарушения его границ и ввоза топлива без его ведома или согласия. США ранее предупреждали, что любое иранское судно, доставляющее топливо в Ливан, будет равносильно «предоставлению «Хезболле» средств».

США, Великобритания и Германия входят в число стран, которые считают «Хезболлу» террористической организацией.

В августе «Хезболла» заявила, что выпустила ответные ракеты по Израилю. В организации уточнили, что обстрелу подверглись объекты «в оккупированном районе фермы Шебаа». Обстрелы велись из Южного Ливана.