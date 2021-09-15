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Трамп опроверг сообщения о планируемой войне с Китаем

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Carlos Barria/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что после поражения на президентских выборах планировал начать войну с Китаем. Об этом он сообщил телеканалу Newsmax.

«У меня никогда не было мысли атаковать Китай», — сказал он.

Ранее сообщалось, что генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов во время президентства Дональда Трампа, втайне звонил китайским коллегам для предотвращения войны.

Генерал был уверен, что Трамп намерен развязать войну с КНР. По его разведданным, Пекин полагал, что США готовятся к атаке из-за напряженности, вызванной военными учениями в Южно-Китайском море. Тогда он решил принять меры для предотвращения вооруженного конфликта.

Милли позвонил члену Центрального военного совета Китая, генералу Ли Цзочэну из Народно-освободительной армии (НОАК). По данным издания, во время разговора Милли уверял его, что Вашингтон не будут нападать на КНР.

Всего таких звонков было два: первый — 30 октября 2020 года, за четыре дня до президентских выборов в США, а следующий — уже при штурме Капитолия сторонниками Трампа.

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