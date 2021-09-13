Украинская оппозиция назвала «бредовым» заявление об отказе от кириллицы

Украинская оппозиция назвала «бредовым заявлением» идею отказа от кириллицы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

Ранее перевод мовы на латинский алфавит предложил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, при этом он заявил, что английский, «язык цивилизованного общения», следует сохранить на Украине как второй государственный язык

«Очередное бредовое заявление секретаря СНБО как нельзя лучше демонстрирует непрофессионализм и полную неадекватность человека, получившего возможность с помощью произвола, путем внесудебных, неконституционных решений вершить политику в Украине», — говорится в заявлении ОПСЖ.

Как отметили в партии, такое решение преследует лишь одну цель — «любой ценой попытаться увеличить разрыв, увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, между украинской и русской культурой».

Между тем принятие идеи фактически уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры и прежде всего украинскую литературу.

В ОПЗЖ подчеркнули, что не верят в то, что власть способна обеспечить качественный перевод на латиницу произведений классиков украинской литературы, не способна она также обеспечить печать и выпуск на латинице современных литературных произведений. Кроме того, на это потребуются немалые средства, отметили в оппозиционной партии.