Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин наградил чемпионов Паралимпийских игр в Токио 12:34
Конституционный суд в Петербурге разрешил бездомным становиться в очередь... 12:34
Кабмин поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра 12:33
Самому старому активному торренту исполняется 18 лет 12:32
ФСБ обнаружила в Windows опасную уязвимость 12:31
Ученые заявили, что переедание – не главная причина ожирения 12:27
Журова назвала непростым путь Медведева к победе на US Open 12:24
Россиян не было в автобусе, попавшем в ДТП в Турции 12:16
Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде» 12:13
В США набирает популярность слоган «к черту Байдена» 12:11

Украинская оппозиция назвала «бредовым» заявление об отказе от кириллицы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Украинская оппозиция назвала «бредовым заявлением» идею отказа от кириллицы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

Ранее перевод мовы на латинский алфавит предложил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, при этом он заявил, что английский, «язык цивилизованного общения», следует сохранить на Украине как второй государственный язык

«Очередное бредовое заявление секретаря СНБО как нельзя лучше демонстрирует непрофессионализм и полную неадекватность человека, получившего возможность с помощью произвола, путем внесудебных, неконституционных решений вершить политику в Украине», — говорится в заявлении ОПСЖ.

Как отметили в партии, такое решение преследует лишь одну цель — «любой ценой попытаться увеличить разрыв, увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, между украинской и русской культурой».

Между тем принятие идеи фактически уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры и прежде всего украинскую литературу.

В ОПЗЖ подчеркнули, что не верят в то, что власть способна обеспечить качественный перевод на латиницу произведений классиков украинской литературы, не способна она также обеспечить печать и выпуск на латинице современных литературных произведений. Кроме того, на это потребуются немалые средства, отметили в оппозиционной партии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пилот разбившегося в Приангарье самолета назвал причину трагедии
Выживший в авиакатастрофе пилот L-410 считает возможной причиной крушения отказ системы навигации
Зарплатная реформа: как и где пройдет эксперимент с оплатой труда педагогов
Власти определились с регионами, где начнут по-новому платить учителям
«Компании с мировым именем нас обманывают, не стыдясь»
Глава Минприроды о лесных пожарах, экологической ответственности и новых месторождениях
Кабмин поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра
В России выявили 18 178 новых случаев COVID-19
ФСБ обнаружила в Windows опасную уязвимость
Цена газа в Европе достигла рекордных $730 за тыс. кубометров
Новости и материалы
Путин наградил чемпионов Паралимпийских игр в Токио
Конституционный суд в Петербурге разрешил бездомным становиться в очередь на жилье
Самому старому активному торренту исполняется 18 лет
Ученые заявили, что переедание – не главная причина ожирения
Журова назвала непростым путь Медведева к победе на US Open
Россиян не было в автобусе, попавшем в ДТП в Турции
Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде»
В США набирает популярность слоган «к черту Байдена»
Джастина Бибера застыдили за речь на MTV VMA
Южный не увидел психоза в действиях Джоковича по ходу финала US Open
В «Талибане*» опровергли сообщения о гибели Барадара
Южный заявил, что ждет от Медведева новых побед на турнирах «Большого шлема»
Песков ответил на вопрос о досрочном голосовании Путина на выборах
«Кровотечение и септический шок»: МакSим рассказала Собчак о лечении пневмонии
В Минздраве не советуют кормящим мамам вакцинироваться от коронавируса
Медведев опубликовал пост в Instagram после победы на US Open
Илон Маск завел собаку-мем
Зеленский разрешил жителям Донбасса голосовать на выборах в Госдуму
Все новости
«Подобна машине времени»: ученые создали виртуальную Вселенную
Создана самая детальная виртуальная Вселенная, доступная всем желающим
Это не мусор: как некодирующая ДНК защищает организм от вирусов
Ученые объяснили роль вирусных фрагментов в ДНК млекопитающих
Суды заступятся за затравленных и уволенных
ВС потребовал возвращать работу «добровольно-принудительно» уволенным сотрудникам
Почта, защита выплат и малый бизнес: какие поручения утвердил Путин
На сайте Кремля опубликован список поручений президента по итогам съезда «Единой России»
Кричит и кровоточит: как российские роботы помогают обучать зарубежных врачей
Отечественные роботы помогут нам слезть с нефтегазовой иглы, считают в Госдуме
Люди против роботов: как не ошибиться в выборе будущей профессии
Люди против роботов: как не ошибиться в выборе будущей профессии
Кадры с места крушения самолета L-410 под Иркутском
«Украина не так зависима от США, как был Афганистан»
Зеленский заявил, что Байден поддерживает членство Украины в НАТО
Дуда не принял Меркель. СМИ выясняют, кто кого обидел
В Варшаве и Берлине спорят о причинах отмены встречи канцлера ФРГ с президентом Польши
«Стать действительно Союзным государством»
Песков пояснил смысл интеграции России и Белоруссии
«Мы здесь! Помогите!» В Иркутской области разбился пассажирский самолет
Четыре человека погибли, 12 пострадали в результате катастрофы самолета L-410
Угрозы Моргенштерну, первая песня МакSим после комы, прощание с Бельмондо
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Экономическая помощь в обмен на военную базу на Красном море
В Судане рассказали, на каких условиях готовы разместить базу ВМФ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях