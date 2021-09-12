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Путин примет участие в саммите стран СНГ в Белоруссии

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Shamil Zhumatov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посетит Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ. Об этом он сообщил ТАСС.

«Да, такие планы есть», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд. Такое заявление он сделал, посещая во время российско-белорусских военных учений «Запад-2021» Обуз-Лесновский полигон под Барановичами.

По его словам, на прошедшей встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным много внимания было уделено вопросам обороны и безопасности. Как сообщил Лукашенко, Минск, в частности, ведет переговоры с Москвой по поставкам российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Политик также отметил, что в настоящее время комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление республики.

9 сентября в Кремле прошли переговоры российского и белорусского президентов. В ходе встречи стороны обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику. Переговоры продолжались почти 3,5 часа.

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