Общество

В Приморье пешеход упал с моста, спасаясь от приближающегося поезда

В Уссурийске мужчина поздно заметил поезд и упал с моста, уклоняясь от наезда
Telegram-канал Дальневосточная полиция

В Приморье мужчина упал с моста, спасаясь от приближающегося поезда. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной полиции.

Несчастный случай произошел в Уссурийске. По данным ведомства, 32-летний пешеход двигался в наушниках по железнодорожному мосту и поздно заметил грузовой поезд, идущий сзади. Поняв, что увернуться не выйдет, он повис на перилах, но сорвался вниз с высоты около семи метров.

В результате мужчина получил закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением, сотрясение мозга и ушиб поясницы. Очевидец немедленно вызвал скорую помощь, что спасло жизнь пострадавшему. О его текущем состоянии не сообщается. Ведется проверка.

Накануне на железной дороге в Башкирии нашли женщину с отрезанной ногой. Кроме того, пострадавшая получила травмы головы и живота. Женщину доставили в больницу Стерлитамака в шоковом состоянии.

<1>

Ранее в Тульской области женщина поскользнулась и попала под грузовой поезд, ее не спасли.
 
