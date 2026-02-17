Гуменник об Олимпиаде: не рассчитывал, что обыграю Малинина

Гуменник заявил, что на Олимпиаде не расчитывал быть выше Малинина

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что на Олимпиаде не расчитывал быть выше американца Ильи Малинина, передает Sport24.

«Эмоции положительные. Конечно, не рассчитывал, что обыграю Илью Малинина. Думал, если даже он упадет несколько раз, всё равно окажется впереди. Результаты, кажется, всех удивили», — сказал Гуменник.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато. Илья Малинин занял итоговое восьмое место.



Ранее Ирина Роднина заявила, что у Гуменника было достаточно сложностей на Играх.