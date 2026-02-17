Размер шрифта
Учительница совратила двух школьников и забеременела от одного из них

В США учительницу осудили на 10 лет за совращение двух школьников
Учительница из США стала фигуранткой судебных разбирательств после совращения подростков. Об этом сообщает The New York Post.

Педагог из Нью-Джерси по имени Джули Риццителло работала в местной средней школе. «Отношения» с первым подростком начались в 2017 году и продолжались в 2018. Женщина совращала несовершеннолетнего и говорила, что мечтает о соитии с ним, что в итоге и произошло.

Грумингом другого юноши она занялась в 2024 году. Риццителло вынудила его заняться с ней незащищенным сексом. Как и в первом случае, «пара» уединялась у нее дома, на парковках и даже в пекарне, где работали оба пострадавших.

В результате «отношений» со вторым пострадавшим женщина забеременела, но сделала аборт и рассказала об этом юноше. По словам судьи, соответствующие действия были психологическим воздействием со стороны педагога-манипуляторши.

Когда о произошедшем стало известно, женщина обратилась в обоим партнерам и попросила удалить все доказательства связи. Позже она признала себя виновной по двум пунктам обвинения. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы.

Ранее учительницу уволили за заявление о том, что евреи воруют глазные яблоки и почки.
 
