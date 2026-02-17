Орбан обратился к Зеленскому с требованием по выборам в Венгрии

Орбан потребовал от Зеленского не вмешиваться в выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился в социальной сети X к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, потребовав прекратить вмешиваться во внутренние процессы в республике.

«Украинцы активно участвуют в избирательной кампании в Венгрии. Они финансируют наших оппонентов в своих личных интересах. Прекратите вмешиваться», — написал глава правительства республики.

Он подчеркнул, что жители Венгрии должны сами определять свое будущее.

23 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в предвыборную кампанию в республике для того, чтобы к власти пришла оппозиция, лояльная Украине. По мнению дипломата, глава соседнего государства преследует конкретную цель — добраться до денег Будапешта, на которые можно будет закупать оружие для Киева.

На следующий день Орбан также сообщил, что Украина активно вмешивается в электоральный процесс и угрожает Венгрии. Как отметил премьер-министр, Киев хочет получить денежные средства и как можно быстрее «прибиться» к Европейскому союзу. Однако у Будапешта все еще есть право сказать «нет», подчеркнул глава правительства.

Ранее Зеленский публично оскорбил Орбана.