В Петербурге задержали председателя комитета по госзаказу

Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге по делу о превышении полномочий задержан председатель комитета по госзаказу. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своем канале в Мах.

Следствие установило, что группа сотрудников комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга в 2024 году разработала преступную схему, по которой некоторые компании получали преимущества и выигрывали в тендерах по госзакупкам.

В СК уточнили, что 6 февраля был заключен под стражу начальник отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия этого же комитета Егор Леонов.

Кроме того, следователи установили организатора преступной схемы — председателя организации Дениса Толстых. Его задержали в аэропорту «Пулково» при попытке вылететь из Санкт-Петербурга, отметили в СК.

До этого под уголовное дело попал экс-министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев. По версии следствия, в 2024 году компания «ПромВоенСтрой», гендиректором которой был Кобытев после ухода с министерского поста, получила госзаказ на реконструкцию котельных и тепловых сетей военного городка. На эти цели было выделено 260 млн рублей.
 
