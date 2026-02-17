Размер шрифта
Россиянину грозит пожизненное лишение свободы за передачу Киеву данных о военных

ФСБ России: жителя Краснодара задержали за передачу Киеву данных о бойцах СВО
ФСБ РФ

Жителя Краснодара задержали по подозрению в сборе данных об участниках специальной военной операции (СВО) и передаче их украинским специальным службам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Силовики пресекли противоправную деятельность мужчины 1985 года рождения. По данным ведомства, он причастен к государственной измене в форме шпионажа и оказания иной помощи Украине.

В заявлении говорится, что задержанный является сторонником радикальной украинской идеологии. Россиянин администрировал чат в мессенджере Telegram, участниками которого были представители украинских спецслужб.

«В указанном интернет-сообществе обвиняемый опубликовал собранные ранее персональные данные военнослужащих МО (министерства обороны. — «Газета.Ru») России, принимающих участие в специальной военной операции, тем самым передав их противнику», — подчеркнули в ФСБ.

На этом фоне в отношении жителя Краснодара возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, добавили в ведомстве.

Ранее в ФСБ России рассказали, как спецслужбы Украины вербовали подростков.
 
