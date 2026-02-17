В Госдуме не исключили военный ответ странам НАТО на морскую блокаду России

Россия может дать военный ответ странам НАТО, если альянс примет решение о морской блокаде РФ в Арктике и на Балтийском море. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Светлана Журова, комментируя сообщение американских СМИ о планах НАТО ограничить гражданское судоходство России в регионе.

«Наши военные понимают, как и каким образом они будут реагировать. Здесь не дипломатическая даже реакция. Я так понимаю, что если какие-то будут совсем нарушены нормы международные, как нам видится, мы будем реагировать и на дипломатическом [уровне], но здесь и военные позиционируются», — подчеркнула она.

По ее словам, при этом «сами мы ничего вперед делать не будем» с точки зрения военного ответа НАТО.

Журова увязала возросшую активность НАТО в регионе с увеличением стран альянса расходов на оборону. Населению необходимо объяснить возросшие траты, считает парламентарий, поэтому в Брюсселе и говорят о мнимой российской угрозе.

До этого американский журнал Military Watch Magazine писал о том, что НАТО готовится к «морской блокаде российской гражданской торговли с акцентом на Арктику и Балтийское море».

«Стремительное развертывание сил НАТО в Арктике, в результате которого альянс постепенно подступает все ближе к российским рубежам, аналитики трактуют как попытку установить определенный контроль над Северным морским путем», — также отмечается в публикации.

