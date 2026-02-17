Размер шрифта
«Автоваз» снизил план продаж в феврале на 15%

В «АвтоВАЗе» надеются продать в феврале хотя бы больше 20 тысяч автомобилей Lada
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что в феврале план продаж компании снизили на 15%. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, компания надеется реализовать хотя бы больше 20 тысяч автомобилей Lada.

«Мы уже скорректировали наши планы на февраль, причем скорректировали существенно — на 15%, но по темпам продаж мы сегодня не выходим даже на эту траекторию <...> Надеюсь, что больше 20 тыс. (автомобилей будет реализовано. — «Газета.Ru»)», — поделился Соколов.

Он уточнил, что автомобильный рынок в начале года показывает пессимистичную динамику. Автокредитами пользуются примерно две трети покупателей, однако объемы выдачи кредитов также демонстрируют серьезную просадку.

Соколов добавил, что снижение ключевой ставки Центробанка пока не смогло оживить автомобильный рынок.

В декабре 2025 года Соколов сообщил, что цены на новые автомобили марки Lada в среднем снизились на 5%.

На данный момент автомобили «АвтоВАЗа» остаются самыми бюджетными в России. В пределах 1 млн рублей можно приобрести две модели новых автомобилей — Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend.

Ранее одна из моделей «АвтоВАЗа» показала рекордный рост продаж.
 
