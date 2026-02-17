В Азербайджане приговорил экс-госминистра Карабаха Варданяна к 20 годам тюрьмы

Бакинский военный суд приговорил бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщило агентство АзерТАдж.

Варданяну предъявили обвинения в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Гособвинитель запрашивал для Варданяна пожизненное заключение.

Рубен Варданян, ранее занимавший позиции в российском бизнесе, в 2022 году отказался от гражданства РФ и переехал в НКР. В сентябре 2023 года Азербайджан провел в непризнанной Нагорно-Карабахской республике военную операцию. В итоге армия НКР была разоружена, а бывшие лидеры республики, в том числе Варданян, задержаны азербайджанской стороной.

19 февраля 2025 года Варданян объявил голодовку после начала судебного процесса по его делу. Он подчеркнул, что события, которые происходят в зале суда, «являются политическим шоу, в котором демонстративно игнорируют его права на справедливое разбирательство». Спустя 23 дня политик принял решение приостановить акцию протеста.

Ранее адвокат Варданяна заявил Азербайджану, что нет преступления — нет наказания.