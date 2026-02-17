Размер шрифта
Классики снова в моде: названы самые читаемые зарубежные авторы 2025 года

ТАСС: Ремарк и Корелли обошли по популярности современных писателей в 2025 году
Сергей Ермохин/РИА Новости

Зарубежная классика показала заметный рост в 2025 году: Ремарк, Корелли и Лондон возглавили рейтинг самых востребованных авторов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ», отметив, что сразу 6 писателей и 12 произведений продемонстрировали динамику выше 10%.

Главным прорывом года стала английская писательница Мария Корелли. Ее роман «Скорбь Сатаны» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) увеличил продажи на 228% по сравнению с 2024 годом и занял первое место среди произведений. В авторском зачете Корелли прибавила 248%, уступив лишь Эриху Марии Ремарку. Третью позицию занял Джек Лондон.

Значительный рост интереса зафиксирован и к Арчибалду Кронину — плюс 51% к предыдущему году. В числе востребованных книг — «Замок Броуди», «Звезды смотрят вниз» и «Цитадель».

Продажи произведений Джона Стейнбека выросли на 37%, Брэма Стокера — на 21%, Оноре де Бальзака — на 21%. При этом роман Бальзака «Тридцатилетняя женщина» показал прирост на 40%.

Среди классических хитов также выделяются «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гете (+33%), «Крестный отец» Марио Пьюзо (+37%), «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма (+21%) и «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл (+11%).

В топ-50 авторов 2025 года вошли новые для рейтинга имена — Клайв Стейплз Льюис, известный по «Хроникам Нарнии», японский классик Осаму Дадзай и философ Жан-Поль Сартр.

Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
