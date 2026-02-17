Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Стала известна судьба первого после запрета на въезд в Россию шоу Нурлана Сабурова

Концерт комика Сабурова в Таиланде состоится, несмотря на проверку в Казахстане
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Стала известна судьба первого после запрета на въезд в Россию и проверки в Казахстане шоу комика Нурлана Сабурова. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, билеты на концерт в Таиланде все еще в продаже, а уведомлений об отмене мероприятия не поступало.

Концерт должен пройти 25 февраля на площадке Royal Phuket City Hotel, вместимость площадки — 2 тысячи человек. Билет на мероприятие обойдется в цену от 3 до 20 с лишним тысяч рублей.

В апреле Сабуров также планирует выступить в китайских городах Шанхае и Гуанчжоу.

17 февраля Комитет национальной безопасности Казахстана начал в отношении комика Нурлана Сабурову проверку по обвинению в наемничестве. Это случилось после того, как местный активист направил заявление в Генпрокуратуру республики с просьбой изучить видео, на котором Сабуров рассказывает о помощи российским военным. В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, а 16 февраля стало известно о внесении его данных в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец».

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана ведет проверку в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, не уточняется.

Ранее Незлобин посмеялся над скандалом вокруг Сабурова.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!