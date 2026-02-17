Стала известна судьба первого после запрета на въезд в Россию шоу Нурлана Сабурова

Концерт комика Сабурова в Таиланде состоится, несмотря на проверку в Казахстане

Стала известна судьба первого после запрета на въезд в Россию и проверки в Казахстане шоу комика Нурлана Сабурова. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, билеты на концерт в Таиланде все еще в продаже, а уведомлений об отмене мероприятия не поступало.

Концерт должен пройти 25 февраля на площадке Royal Phuket City Hotel, вместимость площадки — 2 тысячи человек. Билет на мероприятие обойдется в цену от 3 до 20 с лишним тысяч рублей.

В апреле Сабуров также планирует выступить в китайских городах Шанхае и Гуанчжоу.

17 февраля Комитет национальной безопасности Казахстана начал в отношении комика Нурлана Сабурову проверку по обвинению в наемничестве. Это случилось после того, как местный активист направил заявление в Генпрокуратуру республики с просьбой изучить видео, на котором Сабуров рассказывает о помощи российским военным. В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, а 16 февраля стало известно о внесении его данных в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец».

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана ведет проверку в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, не уточняется.

