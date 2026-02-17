Глав МИД Украины выразил недовольство ударом ВС РФ перед встречей в Женеве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х выразил недовольство ударом ВС РФ по территории республики перед переговорами в Женеве и призвал к давлению на Москву.

Он заявил, что действия ВС РФ якобы свидетельствуют о пренебрежении к мирным переговорам. Сибига утверждает, что Москва «понимает только язык давления», и будет воспринимать дипломатию всерьезно, только если ее подкрепить силой.

«Блокировка «теневого флота». Запрет морских услуг. Запрет въезда для участников российской агрессии. Только наше единство и сила положат конец этой войне», – написал Сибига.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в Одессе наступил масштабный блэкаут после налета порядка 105 российских «Гераней» и удара беспилотника по последней работающей подстанции «Таирово». По его данным, в результате атаки 90% города оказалось отрезано от электричества, лишилось водоснабжения и отопления. Также жители города сталкиваются с перебоями со связью.

Ранее в России усомнились в возможности уничтожить энергосистему Украины.