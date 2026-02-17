Размер шрифта
Общество

Снежный шторм в Анадыре парализовал движение машин и сорвал крыши с домов

SHOT: на Анадырь обрушился сильнейший снежный шторм
Telegram-канал SHOT

Снежный шторм обрушился на Чукотский автономный округ. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В частности, в городе Анадырь — административном центре региона — наблюдаются сильнейшая пурга и усиление ветра до 40 м/с. Дороги замело снегом, из-за чего автомобили не могут ехать. Пешеходам приходится передвигаться по засыпанным тротуарам, цепляясь за столбы, чтобы их не снесло.

«Местные также рассказали <...>, что используют горнолыжные очки, чтобы передвигаться по городу и хоть что-то видеть», — отмечается в публикации.

По информации журналистов, к текущему момент ветер успел сорвать крыши с нескольких зданий. Повреждения домов выявили на улицах Строителей и Партизанской.

Школы в населенном пункте не работают в связи с неблагоприятными погодными условиями. Вместо обычных автобусов на линии выпустили «вахтовки» — специализированные автомобили для перевозки людей на удаленные объекты, расположенные в труднодоступных местах.

9 февраля учеников школ в Волгограде перевели на дистанционное обучение из-за непогоды. В городе прогнозировались осадки в виде дождя со снегом и понижение температуры воздуха. Власти решили изменить режим работы образовательных учреждений, чтобы обеспечить безопасность детей.

Ранее в США сняли на видео, как штормовая волна смыла дом.
 
