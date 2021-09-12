Лукашенко заявил о новых угрозах Союзному государству

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о появлении новых рисков и угроз на западе Союзного государства. Его слова передает госагентство «БелТА».
«Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств – членов ОДКБ», — подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что по итогам учений можно сказать о том, что армии двух стран продемонстрировали готовность к совместным действиям по обеспечению их суверенитета и независимости.
«Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны», — сказал белорусский лидер.
Кроме того, Лукашенко заявил, что Белоруссия не нацеливает свои ракеты на сопредельные государства, а готовится защищать свою землю.
«Белорусско-российскому союзу лишние земли не нужны!» — сказал он.
Маневры «Запад-2021» прошли с 10 по 16 сентября на 14 полигонах в России и Белоруссии. В учениях были задействованы около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Также в учениях принимали участие военнослужащие из государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других союзных стран.
Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии будут размещены Вооруженные силы России, если это потребуется для безопасности Союзного государства.