В Германии назвали три препятствия для запуска «Северного потока — 2»

Журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Флориан Гюсген перечислил три препятствия для запуска газопровода «Северный поток — 2».

Гюстен утверждает, что окончание строительства газопровода вместе с рекордной стоимостью газа в Европе является победой Москвы в «газовых шахматах».

При этом журналист считает, что все еще существуют причины, которые могут препятствовать запуску «Северного потока — 2».

«Первая — это процесс сертификации. Его проводят в Федеральном сетевом агентстве, которое подчиняется Министерству экономики (ФРГ). Перед сертификацией ведомство должно исключить варианты того, что газопровод угрожает безопасности поставок газа в Германию и Европу», — утверждает Гюстен.

Вторым препятствием он назвал законодательство ЕС, в котором существует директива о рынке газа. Она предполагает, что одна компания не может одновременно управлять газопроводом и подавать по нему природный ресурс. Отмечается, что «Газпром» будет оспаривать действия законодательства ЕС, что может продлиться до следующего года.

Третьим препятствием для запуска может стать вхождение членов партии «Зеленых» в правительство ФРГ после предстоящих выборов, считает Гюстен. Журналист утверждает, что они категорически против трубопровода, что может повлиять на его дальнейший ввод в эксплуатацию.

Ранее представитель Горнодобывающего управления Штральзунд заявил, что В Германии пока не получили необходимых документов по обеим ниткам «Северного потока — 2″, которые необходимы для выдачи разрешения на прием российского газа.