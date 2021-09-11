Временный глава МИД Афганистана призвал дипломатов вернуться к работе

Министр иностранных дел в назначенном движением «Талибан» (запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана мулла Амир Хан Моттаки призвал профессиональных афганских дипломатов вернуться к работе ради блага страны. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Моттаки рассказал, что новому правительству требуются профессиональные кадры. Им нужны «квалифицированные сотрудники, с высокой степенью лояльности к исламу и нации, которые могут создать здоровую конкуренцию».

По словам временно исполняющего обязанности МИД Афганистана, «люди со всяким талантом должны использовать свою энергию, поскольку сейчас самое время служить своей стране».

Он также отметил, что афганцы боролись по двум причинам — одна заключалась в изгнании иностранных захватчиков, а другая — в здоровой конкуренции с иностранными государствами.

Ранее в Афганистане была отменена инаугурация временного правительства государства. Его должны были сформировать представители движения «Талибан (организация запрещена в России)», захватившие власть в государстве.

Инаугурация должна была пройти 11 сентября. Пока что о причинах отмены не сообщается.