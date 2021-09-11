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Меркель: Запад не достиг поставленных целей в Афганистане после 11 сентября 2001 года

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John Macdougall/Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Запад не смог достигнуть после терактов в США 11 сентября 2001 года всех целей, к выполнению которых стремился. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам пришлось осознать, что мы смогли победить терроризм, который до этого момента угрожал нашей безопасности, но мы не достигли всех целей, которых хотели бы», — подчеркнула канцлер ФРГ во время совместной пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Меркель добавила, что с представителями движения «Талибан» (организация запрещена в России) будет сложно прийти к соглашению по ряду вопросов, которые касаются соблюдения прав женщин.

Ранее канцлер ФРГ заявила, что Германия ведет переговоры с некоторыми европейскими странами о том, как устанавливать контакты с представителями радикального афганского движения «Талибан» в Кабуле или в регионе.

Она подчеркнула, что разговор о сотрудничестве для «временного или усиленного присутствия» в столице Афганистана уже состоялся с Францией, Великобританией, Нидерландами и Италией.

При этом она добавила, что речи «о дипломатическом признании» «Талибана» не идет.

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