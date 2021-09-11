Меркель назвала ситуацию на границах Польши и Литвы с Белоруссией «гибридной атакой»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала миграционную ситуацию на польско-белорусской и литовско-белорусской границах гибридной атакой. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мы видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши», — заявила Меркель во время совместной пресс-конференции с главой польского правительства Матеушем Моравецким.

Канцлер ФРГ добавила, что в текущей ситуации нужно организовать гуманитарную помощь и защиту внешних границ, наподобие того, как это делали в Греции.

Ранее Меркель заявила, что Украина должна оставаться страной-транзитером газа после запуска «Северного потока — 2», на это нацелено соглашение с США.

Кроме этого, она заявила президенту Польши о поддержке «Северного потока – 2». По ее словам, газопровод является сложным вопросом в отношениях Германии и Польши.

Меркель отметила, что трудному вопросу в лице «Севеиного потока – 2» было также уделено время на обсуждение. В том числе, безопасности региона и транзита газа через Украину.