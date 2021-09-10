МИД России не ожидает узурпации власти в Афганистане талибами*

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) не собирается узурпировать власть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021». Трансляция велась на YouTube-канале ТАСС.

«Мы услышали и всячески поощряем заявления талибов, что у них нет никаких намерений узурпировать власть, что они хотят сделать правительство инклюзивным», — сказал Лавров.

Глава российского дипведомства подчеркнул: талибы заверили, что не будут создавать проблемы своим соседям, вторгаться на их территорию. Более того, отметил министр, талибы заявили о том, что будут бороться с остающимися в Афганистане террористическими группировками.

При этом глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что диалог с талибами неизбежен.

«Разговаривать с «Талибаном» неизбежно придется и приходится уже практически всем. В зависимости от того, как «Талибан» будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, конечно, я думаю, признание будет рассматриваться в конкретном смысле», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что церемония инаугурации нового кабинета министров Афганистана пройдет 11 сентября, ровно спустя 20 лет после терактов в США, однако впоследствии эти планы были отменены.