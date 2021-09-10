Лавров заявил о готовности России восстанавливать отношения с Украиной

Россия готова возобновить нормальные отношения с Украиной. Об этом на Форуме современной журналистики заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью», — сказал он.

Глава МИД также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее не исключил возможность полномасштабной войны с Россией.

«Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей», — прокомментировал это Лавров.

12 июля президент Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.