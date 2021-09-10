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На Украине рассказали, почему Киев не станет официальным союзником США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник объяснил, почему Киев никогда не сможет получить статус стратегического союзника Соединенных Штатов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

«США чудесно понимают, что это – вопрос токсичный, и в мире вызывает гомерический смех после того, как такой же статус имел Афганистан», — отметил Бортник.
По утверждениям политолога, политики в итоге будут просто злоупотреблять статусом. Об этом прекрасно понимают в США.

Бортник добавил, что сейчас отношения между Вашингтоном и Москвой стабилизируются, что является одной из причин, по которой Киев не сможет получить статус стратегического партнера Штатов.

Ранее Бортник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок, если он не встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Политолог отметил, что для Путина встреча с Зеленским «бессмысленна», но президенту Украины она «очень нужна».

Он отметил, что без встречи с Путиным Зеленский не сможет нормализовать отношения Украины с Россией. Бортник утверждает, что без этого у Зеленского не получится переизбраться на второй президентский срок.

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