Небензя: правительство талибов* пока никто не признал

Постпред России при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос о возможности получения талибами (организация запрещена в России) места во всемирной организации заявил, что сформированный движением «Талибан» кабинет министров пока никем не признан. Об этом сообщает ТАСС.

«Место в ООН? Они (талибы) пока никем не признаны. «Талибан» по международным стандартам не является легитимным афганским правительством», — рассказал Небензя.

Он также добавил, что у ООН нет серьезных проблем с доставкой гуманитарной помощи в Афганистан. Но при этом, Россия призывает доноров оказать содействие социально-экономическому восстановлению Афганистана, но сделать это не на словах, а на деле.

Ранее Небензя прокомментировал резолюцию Совета безопасности ООН по Афганистану, в ходе голосования по которой Россия воздержалась.

Он отметил, что Россия вынуждена воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ по Афганистану.

Российский дипломат отметил, что со стороны России поступило предложение включить в резолюцию пункт о вреде вывоза специалистов из Афганистана и заморозке финансовых активов страны.