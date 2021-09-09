Источник назвал фейком информацию о подготовке саммита Путина и Байдена

Источник назвал сообщения о подготовке саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена фейком, сообщил «РИА Новости» высокопоставленный источник, близкий к дипломатическим кругам.

По словам собеседника агентства, в этом вопросе не стоит доверять украинским информационным ресурсам.

Речь идет о публикации издания «СтранаUA», которое, сославшись на источник в американских дипломатических кругах, сообщило о подготовке новой встречи Путина и Байдена. Отмечалось, что встреча двух президентов может пройти уже в октябре.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что в настоящее время такого мероприятия не планируется, но российско-американские контакты на разном уровне проводятся.

Российский и американский лидеры встречались в июне в Женеве. По итогам саммита стороны договорились о проведении консультаций по вопросам стратегической стабильности, которые уже идут. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

В июле лидеры также беседовали по телефону.