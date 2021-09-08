Лавров заявил, что действие «прививки от нацизма» после Второй мировой войны ослабевает

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в государствах все чаще встречаются проявления нацизма, несмотря на пережитую Вторую мировую войну и Нюрнбергский процесс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, сегодня действие полученной тогда прививки от вируса нацизма начинает ослабевать», — сказал глава МИД.

По его словам, на Украине и в странах Прибалтики открыто ведется пропаганда русофобии, активно выступают национал-радикалы, оскверняются и уничтожаются монументы воинам Красной армии, «освободившей мир от коричневой чумы».

Соответствующее заявление Лавров сделал в послании Международному антифашистскому форуму.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил отнести реабилитацию и оправдание нацизма к экстремистской деятельности.

В июне Государственная дума приняла закон, запрещающий демонстрировать изображения нацистов. К экстремистским материалам будут отнесены выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, а также руководителей организаций, сотрудничавших с ними.