Песков рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с «Талибаном*»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не планируют проводить переговоры с движением «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом он сообщил журналистам.

«Наше посольство обеспечивает контакты [с талибами] в Кабуле, каких-то иных переговоров не планируется. Россия будет очень внимательно следить за шагами нового правительства», — сказал он.

В числе главных угроз, исходящих сейчас от Афганистана, Песков назвал наркотрафик и деятельность террористических группировок.

Ранее сообщалось, что Россия получила от представителей радикального движения «Талибан» приглашение на церемонию представления нового афганского правительства.

Также в арабских СМИ появились сообщения о том, что талибы пригласили представителей Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара на церемонию. Уточнялось, что подготовка к формированию правительства завершена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова участвовать в церемонии объявления нового афганского правительства при условии, что оно будет инклюзивным.