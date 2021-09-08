Премьер Польши заявил, что Россия пытается превратить соседей в марионетки

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия пытается превратить соседние страны в свои «марионетки». Об этом сообщает издание Postimees.

По словам политика, в такой ситуации Польша и страны Прибалтики должны быть бдительны и помнить, что «независимость никому не дана навсегда».

Моравецкий подчеркнул, что на плечах этих государств лежит огромная ответственность, они обеспечивают безопасность всего Евроатлантического региона.

«На наших глазах демоны истории могут проснуться в любой момент», — сказал польский премьер.

Ранее польский еженедельник Tygodnik TVP опубликовал статью, в которой автор Петар Петрович, призвал польское правительство разговаривать с Россией «на языке силы». По его словам, Польша должна оценивать оборонительные учения как вызов в свою сторону и готовой дать вооруженный ответ.