Лавров с воздушным поцелуем стал героем флешмоба в TikTok

Глава МИД России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне — все началось с TikTok, внимание пользователей привлекло видео с воздушным поцелуем дипломата.

Речь идет о видео 2015 года с саммита БРИКС — вероятно, поцелуй Лаврова предназначался его коллеге из ЮАР Маите Нкоана-Машабане.

В новом флешмобе пользователи отвечают Лаврову — демонстративно удивляются и смущаются, шлют приветствия и воздушные поцелуи в ответ. Происходит это в очень разных условиях — в саду, при приеме пищи, во время прогулки на Красной площади, на фоне российского флага, во время уборки, в отпуске на море. Во флешмобе участвуют мужчины и женщины разных возрастов, но девушки все же лидируют, иногда подруги «передают привет» Лаврову вдвоем.

Пользователи называют Лаврова «крашем», а видео с министром просят «отправить тому, кто тебе нравится».

Хэштег #помахалмне собрал в TikTok более 5,5 млн просмотров. Видео и посты стали появляться и в других соцсетях — например, в Twitter.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники компании «Сима-ленд» встретили Лаврова, который приехал в уральскую столицу с рабочим визитом, флешмобом.