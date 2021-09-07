Москва не будет принимать участия в министерской встрече по Афганистану

Российская сторона не примет участия в грядущей министерской встрече по Афганистану. Об этом РИА «Новости» сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы нет четкого понимания относительно встречи по Афганистану в формате «большой семерки».

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 29 августа Центробанк Афганистана установил лимит на снятие средств со счетов в $200 в неделю.

Ранее в ЕС заявили, что гуманитарная ситуация в Афганистане может стать катастрофической из-за отсутствия у талибов доступа к финансам.

Ранее сообщалось, что в Женеве 13 сентября пройдет министерская встреча по Афганистану, посвященная поставкам гуманитарной помощи. Обсуждения организованы по инициативе ООН.