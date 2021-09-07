Сторонники президента Бразилии начали атаку на конгресс и устроили разборки с полицией

Сторонники президента Бразилии Жаира Болсонару предприняли попытку прорваться в здание конгресса и устроили разборки с полицией в День независимости. Об этом сообщаетThe Guardian.

Отмечается, что правые активисты ранним утром попытались попасть в здание конгресса еще до запланированных крупных митингов. Военной полиции пришлось в ответ использовать спецсредства, например, перцовые баллончики. При этом ряд протестующих пообещали устроить штурм Верховного суда.

Общенациональные марши сторонников Болсонару проходят из-за его конфликта по ряду вопросов с Верховным судом и конгрессом, в частности, о реформировании действующей системы голосования с использованием электронных урн. Известно, что главная площадь столицы страны Бразилиа также наполнена сторонниками Болсонару.

День независимости Бразилии отмечается ежегодно 7 сентября в честь того, что в 1822 году страна провозгласила независимость от Португалии.

Накануне «Газета.Ru» сообщала, что группа политиков и общественных деятелей предупредила, что Болсонару вместе с соратниками может планировать подготовку военного переворота 7 сентября. Их митинги в этот день якобы представляют угрозу для демократии и возможно повторение сценария захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа.