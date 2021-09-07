Источник: в результате стрельбы талибов* по протестующим в Кабуле есть пострадавшие

В результате стрельбы боевиков «Талибана (организация запрещена в России)» по участникам антипакистанской акции протеста в Кабуле есть «много пострадавших». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из митингующих.

«Сначала талибы стреляли в воздух, а потом начали стрелять по протестующим. Многие получили ранения», — сказал он.

Один из журналистов рассказал агентству, что талибы отбирали камеры у представителей прессы, снимающих митинг.

Также боевики задержали нескольких митингующих женщин недалеко от президентского дворца в Кабуле.

Ранее 7 сентября жители афганской столицы вышли на акцию протеста из-за прибытия в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Протестующие стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства.

Также сообщалось, что лидер сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмада Масуд заявил, что боевиками «Талибана» командуют военные и спецслужбы из Пакистана. Он подчеркнул, что талибы недостаточно сильны, чтобы все делать в одиночку.