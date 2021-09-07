Меркель выступила с последней речью в Бундестаге

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на последнем пленарном заседании бундестага перед парламентскими выборами, после которых она планирует оставить должность. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что канцлер говорила о борьбе с изменением климата, развитии зеленой энергетики и угрозах терроризма и киберпреступности. Кроме того, Меркель снова отметила, что вакцинация от коронавируса работает и дает гражданам свободу.

Затронула канцлер и тему руководства страной после выборов 26 сентября. Так, она снова поддержала своего коллегу по блоку, кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Армина Лашета, охарактеризовав его как центриста.

Среди других возможных коалиций она выделила объединение социал-демократов и «Зеленых», после чего свое возмущение стали высказывать политики из «Левой» партии. Меркель ранее прямо говорила о нежелании видеть эту силу в составе правительственной коалиции.

По данным сентябрьских опросов, «Социал-демократическая партия Германии» (СДПГ) удерживает первое место с отрывом в 5% от консерваторов — политического блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что неожиданные успехи СДПГ эксперты связывают с личностью ее лидера и кандидата в канцлеры Олафа Шольца, который на фоне конкурентов выглядит уверенно и компетентно.