Обливший Порошенко зеленкой мужчина объяснил свой поступок патриотизмом

Илья Пустовгар, обливший зеленкой экс-президента Украины Петра Порошенко на день независимости страны, на своей странице в Facebook объяснил свой поступок патриотизмом.

В своем видео Пустовгар заявил, что плеснул зеленкой в лицо Порошенко из-за того, что пятый президент не выполнил свои обещания по поводу окончания войны в Донбассе. По словам Пустовгара, облить Порошенко зеленкой было его гражданским долгом, он хотел наказать человека, который «заработал миллиарды, погубив жизни многих украинцев». Мужчина обвинил Порошенко в отмывании средств через оборонную сферу Украины.

Пустовгар также отметил, что после его поступка он находится под «преследованием» со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), а жизнь его родственников находится в опасности.

Ранее на мужчину, облившего Порошенко зеленкой, завели второе уголовное дело.