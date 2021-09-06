Москва требует освобождения президента Гвинеи

Москва выступает против любых попыток неконституционной смены власти в Гвинее, официальное заявление российского министерства иностранных дел опубликовано на сайте ведомства.

«Требуем освобождения [президента Гвинеи] А. Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло», — говорится в заявлении.

Кроме того, МИД России призывает политические силы страны воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие, и урегулировать ситуацию путем мирных переговоров.

«По информации Посольства России в Конакри, пострадавших среди находящихся в Гвинее россиян не имеется, принимаются все необходимые меры по обеспечению их безопасности», — также сообщается в комментарии ведомства.

При этом министерство призывает россиян воздержаться от поездок в Гвинею до стабилизации ситуации в стране.

5 сентября в столице Гвинейской Республики стали появляться сообщения об интенсивной стрельбе около президентского дворца. По данным местной прессы, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Возглавляет группу мятежников полковник Мамади Думбуя, ранее проходивший службу во французском Иностранном легионе. По некоторым данным, глава государства был захвачен.