Российское посольство в Гвинее пока не получало просьб о помощи от россиян

Российское посольство в Гвинее не получало просьб о помощи от россиян к утру 6 сентября, но находится на связи с соотечественниками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на диппредставительство.

Ранее сообщалось, что в Гвинее, где предположительно произошел путч, находятся технические специалисты из России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, в своем Telegram-канале призвала находящихся в Гвинее россиян не покидать места проживания.

Ранее сообщалось, что минобороны Гвинеи начало операции против мятежников, которые атаковали президентский дворец в Конакри.

При этом в оборонном ведомстве ничего не сказали о местонахождении главы государства, в то время как лидер мятежников полковник Мамади Думбуя ранее объявил, что президент Конде арестован и находится в руках у подчиняющихся ему подразделений.

5 сентября в столице Гвинейской Республики стали появляться сообщения об интенсивной стрельбе около президентского дворца. По данным местной прессы, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Возглавляет группу мятежников полковник Мамади Думбуя, ранее проходивший службу во французском Иностранном легионе.