Вице-президент Афганистана Амрулла Салех уехал из Панджшера в Таджикистан

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в республике движением Талибан (организация запрещена в России)», уехал из Панджшера в Таджикистан. Об этом сообщает Al Jazeera.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого в афганской провинции Панджшер были развернуты силы сопротивления.

6 сентября представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид объявил, что группировка полностью захватила ранее неприступную провинцию Панджшер на севере Афганистана, в которой действовали силы сопротивления.

Позднее силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.

Ранее Амрулла Салех заявлял, что Пакистан оказывает поддержку талибам, вторгшимся в афганскую провинцию Панджшер.