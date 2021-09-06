Путин объяснил важность Хабаровского процесса над японскими военными преступниками

Президент России Владимир Путин отметил, что международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности.

Форум посвящен Хабаровскому судебному процессу, который проходил с 25 по 30 декабря 1949 года.

На процессе над японскими военными преступниками «был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну, кто был виновен в страшных преступлениях против человечности», говорится в приветствии президента к участникам и гостям форума.

«Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года», — отметил Путин, подчеркнув, что текущее обсуждение «основывается на фактах и архивных материалах».

Хабаровский процесс — суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии. Их обвиняли в создании и применении бактериологического оружия во время Второй мировой войны. «Хабаровский» стал последним из послевоенных открытых судебных процессов СССР над иностранными военными преступниками.

По итогам Хабаровского процесса все обвиняемые признали вину, им были назначены различные сроки в исправительно-трудовом лагере.

Ранее были рассекречены документы о японском «чумном» оружии в годы Второй мировой войны.