В Гвинее мятежники пообещали гражданам безопасность и сохранность имущества

Захватившие власть в Гвинейской республике военнослужащие страны заявили, что обеспечат безопасность граждан и сохранность имущества. Пресс-релиз опубликован на портале Guineenews.org.

«Будут приняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан и их имущества. Всем сотрудникам подразделений (армии — прим. ред.) внутри [страны] рекомендуется сохранять спокойствие и избегать поездок в Конакри», — говорится в сообщении.

В документе указано, что защита людей и их собственности поручается сотрудникам дорожной жандармерии и полиции.

Кроме того, мятежники заявили в полной неприкосновенности захваченного ими гвинейского президента Альфа Конде.

«Мы хотим заверить национальное и международное сообщество в том, что физическая и моральная неприкосновенность бывшего президента [Альфа Конде] не затронута. Мы приняли все меры для того, чтобы он имел доступ к медицинскому обслуживанию и контактировал со своими врачами», — написали они.

Из Конакри с раннего утра 5 сентября сообщалось об интенсивной стрельбе около президентского дворца.

По данным местной прессы, силы специального назначения предприняли попытку государственного переворота — вступили в столкновение с охраной президента и захватили лидера страны.

Мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее проходил службу во французском Иностранном легионе.