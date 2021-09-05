В Киеве заявили, что визита Байдена на Украину не стоит ждать в этом году

Президент США Джо Байден не посетит Украину в 2021 году. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Интер», сообщает ТАСС.

«Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», — объяснил он.

При этом накануне Кулеба говорил, что в Киеве уже готовятся к визиту в страну президента США.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США с рабочим визитом и 1 сентября он встретился с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне. Во время встречи американский лидер заявил, что Вашингтон и Киев «имеют общие ценности» и выразил приверженность США «целостной, свободной и неделимой» Украине перед лицом «российской агрессии».

По итогам переговоров Соединенные Штаты решили выделить Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Обязательство США по выделению этих средств содержалось в совместном заявлении «об американо-украинском стратегическом партнерстве», принятом по итогам переговоров лидеров двух стран.