Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тело подростка, отдыхавшего с матерью на море, нашли на Сахалине после... 04:55
В Германии мужчина напал на медиков, требуя выдать ему сертификат... 04:52
Хабиб заявил, что Роналду намного круче, чем Месси 04:51
Мостовой — о сборной России: какой бы тренер не был, сильно лучше играть не... 04:37
В МВД рассказали о числе ДТП с участием электросамокатов 04:27
Бывший игрок сборной СССР назвал пример для роли капитана сборной России 04:19
СМИ: племянница Трампа заявила, что он придает большое значение мнению Путина 04:06
РАН планирует испытать на МКС систему защиты космонавтов от радиоактивного излучения 04:01
Экс-голкипер «Кьево» рассказал, как Роналду нарушил обещание 03:59
Экс-тренер сборной России рассказал, в каких матчах решится судьба путевки на ЧМ 03:43

Около 200 эвакуированных афганцев вызвали подозрение властей США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mark Andries/U.S. Marine Corps/Handout via Reuters

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что около 200 эвакуированных афганцев проходят дополнительные проверки в связи с возможной угрозой с их стороны. Об этом он сообщил Fox News.

Он отметил, что подозрительных беженцев помечают желтым или красным цветом.

«Порядка 30 тысяч человек здесь прошли процесс проверки, около двух сотен были помечены красным», — сказал он.

Ранее глава северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк заявил, что власти страны намерены расширить программы помощи людям бежавшим из Афганистана. Он отметил, что на текущий момент Соединенные Штаты предоставили убежище более 25,6 тыс. афганцев, и добавил, что все они получили кров, продукты, воду и медицинскую помощь.

31 августа Белый дом объявил о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«После 60-й минуты — очень плохо»: Карпин — об игре с Кипром
Что говорили после первой победы сборной при Карпине
«Представляю себе, что пришлось пережить бедному мальчишке»
Песков посочувствовал школьнику, который поправил ошибку Путина о войне
«Надумают докупить еще — пусть обращаются»
В «Роскосмосе» прокомментировали прекращение закупок РД-180 американцами
В НАТО призвали Россию и Китай бороться с терроризмом в Афганистане
Глава СПЦ заявил, что интронизация митрополита Черногории пройдет в Цетине
Британский спецназ обманул талибов*, переодевшись в женщин
Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери
Новости и материалы
Тело подростка, отдыхавшего с матерью на море, нашли на Сахалине после шести дней поисков
В Германии мужчина напал на медиков, требуя выдать ему сертификат о вакцинации
Хабиб заявил, что Роналду намного круче, чем Месси
Мостовой — о сборной России: какой бы тренер не был, сильно лучше играть не будем
В МВД рассказали о числе ДТП с участием электросамокатов
Бывший игрок сборной СССР назвал пример для роли капитана сборной России
СМИ: племянница Трампа заявила, что он придает большое значение мнению Путина
РАН планирует испытать на МКС систему защиты космонавтов от радиоактивного излучения
Экс-голкипер «Кьево» рассказал, как Роналду нарушил обещание
Экс-тренер сборной России рассказал, в каких матчах решится судьба путевки на ЧМ
В США семья утонула в собственной квартире после урагана Ида
Головин выделил главное после победы над Кипром
Йенс Столтенберг предостерег от создания единой армии ЕС
Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у Елизаветы II
Лукаку: никогда не сравнивайте меня с Роналду
Легенда НБА рассказал, как тусовался с Путиным и Ким Чен Ыном
В SpaceX назвали дату старта гражданского Crew Dragon
Черданцев заявил, что сборная России по-прежнему медленная, инертная, пассивная
Все новости
«Она пыталась меня морально унизить»
Дебоширка с рейса Москва-Анталья рассказала свою версию конфликта с экипажем
«В табор приходит ОМОН»
Что происходит в цыганском поселке под Екатеринбургом, куда приехал ОМОН
«Мы не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость»
Представитель ополчения Панджшера сообщил о более 600 убитых талибах* за сутки
«ВкусВилл» не «Тануки»: почему компании по-разному отреагировали на критику
Маркетологи сравнили реакцию «ВкусВилла» и «Тануки» на скандалы с рекламой
«Дочка сотрудника Службы безопасности нарисовала по велению души»
Картину с изображением Лукашенко и его сына с автоматами вывесили во Дворце независимости
Экономике России понадобились дизайнеры и медсестры
Кабмин обновил список самых нужных для экономики профессий
Бейонсе — 40
«Президент Украины хочет стрельбы в Черном море»
Эксперты рассказали, зачем Киеву нужна эскалация в Черноморском регионе
Газом и дубинками. Талибы* разогнали женскую демонстрацию в Кабуле
Боевики «Талибана*» избили активистку и распылили газ во время женского протеста
Глас народа: как читатели японских СМИ предлагают вернуть Курилы
Читатели Yahoo News Japan предложили ввести санкции и начать войну против РФ из-за Курил
От Серебренникова до Бузовой: 11 главных спектаклей осени
Что смотреть в театре осенью-зимой 2021 года
Ковер, набитый деньгами. Россиян подозревают в даче взятки президенту Гватемалы
В Гватемале началось расследование по делу о подкупе президента гражданами РФ
«Доброжелательный мужик»: что известно о подозреваемом в похищении 23-летней девушки
Подозреваемый в похищении девушки в Нижнем Новгороде арестован на два месяца
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях