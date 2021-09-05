Около 200 эвакуированных афганцев вызвали подозрение властей США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что около 200 эвакуированных афганцев проходят дополнительные проверки в связи с возможной угрозой с их стороны. Об этом он сообщил Fox News.

Он отметил, что подозрительных беженцев помечают желтым или красным цветом.

«Порядка 30 тысяч человек здесь прошли процесс проверки, около двух сотен были помечены красным», — сказал он.

Ранее глава северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк заявил, что власти страны намерены расширить программы помощи людям бежавшим из Афганистана. Он отметил, что на текущий момент Соединенные Штаты предоставили убежище более 25,6 тыс. афганцев, и добавил, что все они получили кров, продукты, воду и медицинскую помощь.

31 августа Белый дом объявил о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.