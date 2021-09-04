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В Москве рассчитывают, что в Афганистане установится более предсказуемый режим

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Mark Andries/U.S. Marine Corps/Handout via Reuters

В Москве рассчитывают на то, что радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» установит в Афганистане более предсказуемый режим. Об этом заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в кулуарах Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

Талибы ранее заявили, что в Афганистане будет сформировано правительство с участием представителей разных групп афганцев, свободные СМИ, возможности работать и учиться для женщин.

«Надеюсь, что ситуация будет меняться, а «Талибан» будет выполнять те многочисленные свои обещания, которые они успели надавать, придя к власти, и мы получим там более предсказуемый режим», — сказал Примаков.

В пятницу, 3 сентября, президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума назвал гуманитарной катастрофой ситуацию в Афганистане после вывода из страны войск США.

Глава государства подчеркнул, что нельзя какому бы то ни было народу демократию насаждать насильственными способами. Народ, желающий демократии, придет к этому сам.

15 августа талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 4 сентября стало известно, что Талибы взяли под контроль два стратегически важных района в Панджшере, где развернуты силы сопротивления после августовских событий.

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События в Афганистане
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